У нового Chevrolet Tahoe обнаружили проблему с протечкой в салоне

Новый внедорожник Chevrolet Tahoe стал героем вирусного ролика, где показано, как во время движения в салон через потолочную консоль проникает вода. Жидкость льется интенсивным потоком и, как утверждается, заливает центральную часть, а при остановке машины перемещается на приборную панель и дисплей мультимедиа. Об этом сообщает портал tarantas.news. Проблема, судя по всему, не случайна — поток слишком сильный, что говорит о системном дефекте.

Точные причины пока не установлены, однако специалисты склоняются к версии о засорении дренажа люка или нарушении кузовной герметичности. Обычно в подобных авто влага отводится по специальным каналам, а их забивка или заводские ошибки приводят к таким последствиям. Особо тревожит тот факт, что машина новая – это может означать производственную недоработку на конвейере.

В социальных сетях инцидент активно комментируют, не без иронии называя «встроенной функцией душа». Для уже купивших Tahoe это грозит дорогостоящим ремонтом или обращением по гарантии. Хотя случаи единичны, они бьют по репутации модели. Если окажется, что дефект массовый, компании придется срочно реагировать, иначе доверие к бренду в нише больших SUV может пошатнуться.