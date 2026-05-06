Рынок авто с пробегом в РФ преодолел отметку в 500 тысяч машин

На ежемесячной онлайн-конференции эксперты агентства "Автостат" представили обновленные данные по вторичному автомобильному рынку.

Согласно их отчету, в апреле 2026 года в России было продано 520 тысяч подержанных автомобилей. Этот показатель оказался на 2% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 9% выше, чем в марте 2026-го.

Также стоит отметить, что впервые в этом году продажи подержанных машин превысили отметку в 500 тысяч машин. В марте было реализовано 475 тысяч автомобилей, в феврале - 412 тысяч, а в январе - 437 тысяч.

Всего за первые четыре месяца 2026 года на отечественном рынке было реализовано 1,84 миллиона подержанных легковушек, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

