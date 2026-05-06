Opel представила самую мощную Corsa GSE

Компания Opel официально представила новую Corsa GSE, которая станет самой мощной серийной версией модели за всю её историю. Электрический хэтчбек дебютирует в октябре на Парижском автосалоне, а пока производитель опубликовал первые официальные снимки новинки.

Силовая установка Corsa GSE развивает 281 лошадиную силу и 345 Нм крутящего момента, как и у Opel Mokka GSE. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Для водителя доступны три режима езды: Sport, Normal и Eco, причём в спортивном режиме автомобиль выдаёт полную мощность, в Normal — 231 л. с., а в Eco — настройки ориентированы на максимальную эффективность с ограничением скорости до 150 км/ч.

В основе лежит литий-ионный аккумулятор ёмкостью 54 кВт·ч (полезная — 51 кВт·ч) с адаптированной системой терморегуляции. Для улучшения управляемости Corsa GSE оснащена передним приводом с самоблокирующимся дифференциалом Torsen, заниженной спортивной подвеской с уникальными осями и стабилизаторами, а также гидравлическими амортизаторами. Четырёхпоршневые тормоза обеспечивают эффективное замедление.

Экстерьер подчёркивается 18-дюймовыми колёсными дисками с тремя спицами и шинами Michelin Pilot Sport 4S, а также красными тормозными суппортами Alcon с маркировкой GSE. Спортивный облик дополняют специальные шильдики на кузове.