Tesla доминирует на самом развитом рынке электромобилей в мире

На высококонкурентном рынке электромобилей Китая компания Tesla демонстрирует значительное преимущество перед локальными производителями. Доля поставок Model Y и Model 3 на самом развитом в мире рынке электротранспорта оказалась рекордно высокой, что подтверждают данные Китайской ассоциации легковых автомобилей. Tesla продолжает наращивать отрыв, продав в КНР более 450 тысяч машин за первые девять месяцев 2024 года — это больше, чем любой другой иностранный бренд.

В сентябре реализация модели Y превысила 48 тысяч единиц, что сделало её самой продаваемой электромашиной в стране. Model 3 также занимает второе место по продажам среди импортных электрокаров. Китайские конкуренты, такие как BYD, NIO и XPeng, активно развивают продуктовую линейку, но рыночный разрыв остаётся существенным.

Эксперты связывают очередной взлёт Tesla с повышением спроса на локально собранные седан и кроссовер. Shanghai Gigafactory продолжает работать на полную мощность, покрывая потребности внутреннего рынка и экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион.