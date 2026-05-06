Mahindra наращивает выпуск SUV до 82 000 в месяц к 2027 году

Индийский автопроизводитель Mahindra наращивает выпуск внедорожников, ставя цель к концу финансового 2027 года выйти на 82 000 автомобилей в месяц. Рост составит около 27% по сравнению с нынешними 64 500 единицами. Это упреждающая мера, чтобы избежать дефицита при запуске новинок.

Сейчас мощности Mahindra распределены так: 56 500 машин с ДВС и 8 000 электромобилей ежемесячно. В первой половине 2026 года доля ДВС вырастет до 60 000, до конца же 2027 года добавится еще 14 000 — 10 000 под ДВС и 4 000 для электрокаров.

Исполнительный директор Раджеш Джеджурикар подчеркивает, что линии готовят до выхода моделей, которые начнут запускать с 2028 финансового года. Одна из платформ для них — монокок NU_IQ.

Ранее горячие SUV Mahindra нередко создавали очереди, но теперь компания идет по другому пути: не догонять спрос после старта, а заранее создавать производственный запас. Такой подход сулит покупателям сокращение времени ожидания и снижение дилерских наценок. Параллельно строится новый завод под Нагпуром, где выпуск начнется в 2028 году. Инвестиции в него составят 150 млрд рупий (около 1,7 млрд долларов), а годовая производительность превысит 500 000 авто и 100 000 тракторов.

Наиболее значимый ориентир — не сам заводский анонс, а ввод промежуточных 82 000 SUV в месяц до конца FY2027. Именно эта планка станет базой для старта продаж моделей FY2028 и покажет, удалось ли Mahindra перестроить свою производственную стратегию.