Ford патентует технологию: автомобили будущего смогут уезжать на сервис сами

Компания Ford запатентовала технологию, которая позволит транспортным средствам самостоятельно доставлять себя на сервисное обслуживание без участия владельца. Это новшество ориентировано на грядущие автопилотные модели и направлено на сокращение простоев, устранение угроз безопасности и снижение затрат для пользователей. Об этом сообщает портал speedme.ru.

Как показано в патентной заявке, беспилотный автомобиль сможет самостоятельно отслеживать состояние систем, такие как износ шин или уровень топлива, и при необходимости отправляться на станцию техобслуживания. При этом владелец сможет назначать предпочтительные даты и сервисные центры.

Особенность технологии в том, что машина способна покидать владельца без предупреждения, но в критических случаях — например, при неисправности, влияющей на безопасность, — покидать одной парковки даже без запроса пользователя. После ремонта автомобиль оповещает владельца через мобильное приложение и возвращается в указанное место парковки.