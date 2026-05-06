Volvo Trucks представила электрический грузовик Volvo VNL Electric

Компания Volvo Trucks представила новую модель электрического грузовика Volvo VNL Electric, предназначенного для региональных перевозок, буксировки и городских грузоперевозок. Этот автомобиль стал четвёртым на новой платформе Volvo, дополнив уже выпущенные Volvo VNL, Volvo VNR и профессиональную модель. Разработка опирается на многолетний опыт компании в создании аккумуляторных грузовиков, что позволило учесть реальные условия эксплуатации.

Машина входит в флагманскую линейку VNL и соответствует высоким стандартам комфорта, связи и безопасности. Она оснащена батарейной платформой Onyx от Proterra, отличающейся надёжностью и эффективностью в сложных условиях. Аккумуляторы Protera производятся в США, что гарантирует стабильность поставок.

Президент Volvo Trucks в Северной Америке Питер Вурхове отметил, что новый электрогрузовик создан для сегментов, где электрификация активно развивается, и поддерживается экосистемой, помогающей клиентам уверенно работать. Volvo VNL Electric — очередной шаг в долгосрочной стратегии электрификации компании.