Новые кроссоверы Geely Okavango начинают поступать к дилерам в России

Кроссоверы Geely Okavango 2026-го модельного года начинают поступать к дилерам в России.

"Автомобили Geely Okavango 2026 года выпуска уже в поставке. Первые машины мы ожидаем после 15 мая. Основная партия новых автомобилем приедет в июне-июле", - рассказал "Российской газете" директор по маркетингу АГ "Авилон" Юрий Блинов.

В то же время в пресс-службе китайского бренда подтвердили "РГ", что кроссоверы нового модельного года стали поступать к дилерам.

На официальном сайте Geely в России появился прайс-лист на Okavango 2026 года. Так, версия "Люкс" стоит 3 772 990 рублей, а комплектация "Флагман" - 3 988 990 рублей.

Geely Okavango оснащен трехрядным салоном, который вмещает до семи пассажиров. В его арсенале - 2,0-литровый двигатель мощностью 200 лошадиных сил и семиступенчатая роботизированная коробка передач с передним приводом.

