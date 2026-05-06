У кроссоверов Cadillac Optiq выявили проблемы с тормозной системой

Электрический кроссовер Cadillac Optiq 2026 модельного года столкнулся с серьезными проблемами безопасности: в транспортном средстве выявлены неисправности тормозной системы. Отзыву подлежат 51 автомобиль, выпущенные с 6 августа по 7 октября 2024 года. Причина — дефект наконечника стержня усилителя тормозов, который был неправильно установлен на заводе, что может привести к снижению эффективности торможения и увеличению риска аварии.

© Cadillac

speedme.ru

Владельцы будут уведомлены о необходимости посетить дилерские центры для бесплатного ремонта. Техническое обслуживание займет не более полутора часов и предполагает проверку затяжки проблемного соединения. Если деталь окажется повреждена, специалисты ее заменят. Пока неизвестно, проявились ли уже дефекты у каких-либо автовладельцев, но производитель стремится решить вопрос до возможных инцидентов.