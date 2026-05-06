Haval снял Dargo X с российского рынка

Haval больше не продает в России внедорожную версию Dargo X. После обновления модели компания решила отказаться от «экстремальной» модификации и сделать ставку на другой кроссовер.

© Южный автомобиль

Как выяснил Авто Mail, китайский бренд не стал выводить обновленный Dargo X на российский рынок. Вместо него нишу займет новый Haval H7 — именно его теперь в компании считают главным SUV для тех, кому нужен больший внедорожный потенциал.

В российском офисе Haval объяснили решение просто: покупателям больше не нужен отдельный Dargo X, потому что его возможности теперь есть у другой модели.

Главная замена — Haval H7. Именно он получил важную для бездорожья опцию: заднюю межколесную блокировку. Раньше именно эта функция была одним из главных отличий Dargo X.

Обычный обновленный Haval Dargo уже продается в России с весны 2026 года. Его собирают в Тульской области. После рестайлинга кроссовер получил черную решетку радиатора, новую светодиодную оптику, 19-дюймовые диски, 2,0-литровый мотор мощностью 200 л.с. и мультимедийную систему Coffee OS.

При этом Dargo X был заметно более «злым» визуально и технически. Его отличали внедорожный пластиковый обвес, неокрашенные зеркала, принудительная блокировка заднего дифференциала и отдельный режим для бездорожья.

Такие автомобили поставлялись в Россию напрямую из Китая и стоили от 3,4 млн рублей.

Теперь Dargo X окончательно уходит с российского рынка, а его место в линейке Haval займет H7. Для поклонников более «проходимых» версий выбор фактически остался, но уже под другим именем.