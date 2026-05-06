Как создавалась внешность кроссовера Lada Azimut

Начало серийного производства нового флагманского кроссовера Lada запланировано на сентябрь 2026 года, а старт продаж - на четвертый квартал 2026 года. Предваряя эти события АвтоВАЗ рассказал в видеоролике об особенностях фирменного X-дизайне дизайна применительно к Lada Azimut, а также эргономике долгожданной новинки.

Представители дизайнерской команды рассказали, что при создании Lada Azimut постарались усилить авангардное звучание фирменного стиля. Дизайнерские новации при этом постарались объединить с комфортными решениями и подчеркнуть простор салона.

Отмечается также проработка линий экстерьера, энергичные наклоны крыши и кузовных стоек, подчеркивающие движение вперед.

Эффект новизны привносит также такое современное решение, как подчеркивание Х-образных линий фасада и "кормы" светописью фронтальной Led-оптики и, соответственно, задних фонарей.

Отдельно упоминаются также 8 цветов кузова и два варианта крыши, дающие маневр для необычных и ярких цветовых комбинаций.

В салоне отмечается больше скульптурных форм в сравнении с текущими моделями, более сложные и эстетически нагруженные варианты атмосферной подсветки и интуитивно понятное управление медиасистемой.

Поскольку же Lada Azimut - самая широкая модель Lada, на центральном тоннеле удалось разместить не только шайбу выбора режимов движение, но также сразу две беспроводные зарядки для смартфонов, розетку, нишу для хранения, подстаканники и бокс-подлокотник.

