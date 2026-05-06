WattEV заказала 370 Tesla Semi на $100 млн

Американский перевозчик WattEV разместил заказ на 370 электрических тягачей Tesla Semi, что может стать одним из крупнейших внедрений электрогрузовиков Class 8 в Калифорнии. Стоимость контракта оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Первые 50 грузовиков планируется поставить уже в 2026 году, а полностью завершить формирование парка — к концу 2027-го. Большая часть машин (более 300) будет задействована в перевозках, связанных с портом Окленда: они будут курсировать между портовой зоной и региональными логистическими маршрутами.

Для реализации проекта критически важна быстрая зарядка. WattEv уже строит сеть зарядных депо в Калифорнии; в порту Окленда площадка сможет одновременно заряжать 25 средних и тяжелых электрогрузовиков мощностью до 240 кВт или шесть машин на мощности до 1,2 МВт. Это позволит сократить время зарядки примерно до 30 минут.

Для Tesla этот заказ стал значимым, поскольку Semi до сих пор выпускался в ограниченных количествах. Производитель утверждает, что грузовик способен восстанавливать до 60% запаса хода за 30 минут, а три электромотора обеспечивают тягу для тяжелых перевозок. Однако сроки масштабного производства остаются неопределёнными — ожидается, что массовый выпуск Semi в Неваде начнётся в 2026 году.