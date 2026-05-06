В Москве резко снизилось число ДТП с пострадавшими

Число ДТП с пострадавшими снизилось в Москве на 10 процентов с начала 2026 года. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«За первые 4 месяца этого года число ДТП с пострадавшими в Москве сократилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а количество погибших уменьшилось на 9 процентов», — подчеркнул Ликсутов.

Он заметил, что с начала года в столице произошли более двух тысяч аварий с пострадавшми, однако это значительно меньше, чем годом ранее. По его словам, положительной динамики удалось достичь благодаря комплексным мерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и взаимодействию с Госавтоинспекцией.

Заммэра добавил, что круглосуточная работа ситуационного центра дает возможность быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать человеческие жизни.