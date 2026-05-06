Li Auto показала интерьер флагманского гибрида L9

Китайский автопроизводитель Li Auto представил детали интерьера нового флагманского гибридного внедорожника L9 Livis, созданного по концепции «дома на колёсах». Модель поступит в продажу 15 мая с началом поставок в тот же день.

Салон L9 Livis получил архитектуру «звёздное кольцо» вокруг панорамного дисплея, а также «волшебный мобильный экран» и центральный подлокотник Safety Island. Установлены новые флагманские кресла, призванные создать атмосферу отдельной комнаты, где каждый пассажир может пользоваться своими гаджетами без конфликтов.

Новинка оснащена собственным чипом Mach 100, полностью управляемым по проводам шасси, 800-вольтовой активной подвеской и третьим поколением 5C-системы быстрой зарядки. Подвеска развивает подъёмную силу свыше 10 000 Н на колесо и реагирует за миллисекунды, обходясь без стабилизатора поперечной устойчивости. Шасси включает steer-by-wire, полноуправляемые колёса и электромеханические тормоза EMB.

Вычислительная база построена на двух 5-нм чипах Mach 100 суммарной производительностью 2560 TOPS — они отвечают за работу систем помощи водителю. Вокруг кузова установлены лидары кругового обзора. Однако ключевой вызов для L9 Livis — доказать надёжность всех этих технологий в реальных условиях, а не только на презентациях.