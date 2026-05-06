Переезда не будет: Isuzu опровергла громкое заявление о D-Max и MU-X

Японский автопроизводитель Isuzu опроверг слухи о переносе сборки пикапа D-Max и внедорожника MU-X из Таиланда в Индонезию. Ранее в СМИ появилась информация, что министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил о возможном начале выпуска этих моделей в стране с 2027 года, однако в компании эти заявления назвали не соответствующими действительности. Представитель Isuzu подчеркнул, что Индонезия — важный рынок, но производство останется в Таиланде.

Таиланд сохраняет статус ключевого производственного хаба для Isuzu — выпуск пикапов там ведется с 1974 года. Модели D-Max и MU-X остаются важными для рынков, где востребованы рамные внедорожники и утилитарные автомобили, например в Австралии, куда пикапы поставляются из Таиланда. К слову, Toyota HiLux и Ford Ranger также собираются на местных заводах.

Таким образом, заявления индонезийского министра не подтвердились, и D-Max с MU-X по-прежнему будут сходить с конвейеров в Таиланде. В Isuzu четко разделили интерес к региону как рынку сбыта и реальные производственные планы.