Вопреки скептикам: импорт иномарок в РФ продолжил свой рост

В апреле этого года в нашу страну было ввезено 75,7 тысячи автомобилей, включая новые и подержанные, такие данные приводит "Автостат". По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, импорт продолжает неуклонно расти.

Так, в сегменте новых иномарок ввоз вырос на 1% по сравнению с апрелем прошлого года, достигнув 34,3 тысячи единиц. В категории автомобилей с пробегом наблюдается более значительный рост - на 9%, до 41,4 тысячи единиц.

Ярыгин подчеркнул, что апрель стал рекордным по количеству ввезенных легковых автомобилей - как новых, так и бывших в употреблении, начиная с 2026 года.

Среди новых машин наибольшую долю импорта занимает марка Geely, в частности, ее кроссовер Monjaro. В сегменте подержанных авто лидирует бренд Toyota, а среди моделей выделяется Honda Freed.

