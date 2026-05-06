Китайцы купят испанский завод Ford для выпуска Geely

Испанский завод Ford начнет выпускать китайские автомобили Geely. По данным испанского издания La Tribuna de Automoción, китайская Geely достигла соглашения о покупке сборочной линии на заводе Ford в Валенсии (Испания), сообщает Carscoops.

Предполагается, что на оборудовании завода Ford будут выпускать мультигибридный автомобиль Geely EX2 на архитектуре GINA (Global Intelligent New Energy Architecture).

EX2 — это компактный электрический кроссовер длиной 4,13 м, предлагающий батареи на 30,1 и 40,1 кВт·ч и запас хода до 410 км по циклу CLTC. По неофициальным данным, Ford также может получить собственную версию автомобиля на той же платформе — потенциального преемника модели Puma.

В компании Ford комментарий дали осторожный: «Мы постоянно ведём переговоры со многими компаниями. Ничего не завершено». В Geely Europe отказались от комментариев, однако отраслевые источники считают сделку почти финальной.