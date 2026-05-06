Автосалоны Узбекистана начнут принимать клиентов по выходным. Акционерное общество «UzAuto Motors» совместно с банками-партнёрами наладило возможность обслуживания клиентов в дилерских центрах руспублики, торгующих автомобилями Chevrolet, по выходным дням, выяснил журнал Motor. До этого покупатели могли приобрести новую машину строго по будням.

© Motor.ru

Отныне дилерские центры Chevrolet будут открыты для посетителей по выходным. Клиенты смогут выбрать автомобиль, а также получить необходимую информацию по банковским услугам и условиям беспроцентной рассрочки.

Ранее компания UzAuto объявила скидки на коммерческое семейство Chevrolet Damas. Как выяснила редакция журнала Motor, размер дисконта составляет 5 млн сумов (31 тыс. рублей).

Теперь грузовой фургон можно приобрести за 88 млн сумов (550 тыс. рублей), а пассажирские микроавтобус или комби - за 92 тыс. сумов (570 тыс. рублей).