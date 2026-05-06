Nissan сокращает мощность завода в Великобритании

Компания Nissan объявила о намерении сократить одну из двух производственных линий своего завода в британском Сандерленде в рамках глобального антикризисного плана. На высвобожденные площади претендуют несколько китайских компаний, главный кандидат — Chery.

Завод Nissan Manufacturing UK (NMUK) в Сандерленде, графство Тайн-энд-Уир, был запущен в 1986 году и стал главной производственной площадкой японской компании в Европе. Мощность завода составляет порядка 500 000 машин год, на такую мощность завод регулярно выходил в прошлом десятилетии, а в 2025 году на двух линиях было в сумме изготовлено 273 174 автомобиля. Сейчас завод в Сандерленде производит три модели: субкомпактный кроссовер Juke, компактный Qashqai и электрический кроссовер Leaf.

Шансов на то, что завод в ближайшие годы будет производить больше машин, практически нет, так как продажи Nissan в Европе снижаются: в прошлом году японская компания, по данным ACEA, реализовала здесь 291 920 машин (-4,8% по сравнению с продажами в 2024 году), а в первом квартале этого года спрос просел сразу на 11,9% до 88 641 автомобиля. Кроссоверы Juke и Qashqai в следующих поколениях будут электромобилями, что сильно ограничивает их рыночный потенциал.

Содержать наполовину загруженный завод накладно, поэтому руководство Nissan приняло решение сократить одну из двух его производственных линий. Также компания уволит примерно 10% из 9500 своих работающих в Европе сотрудников, но конкретно рабочих завода в Сандерленде это не коснётся, так как все три выпускающиеся здесь модели остаются, просто теперь их будут делать на одной линии в три смены. Всего в Сандерленде трудятся около 6000 человек.

Трансформация завода начнётся во второй половине этого года. После её завершения на освободившиеся площади, скорее всего, въедет одна из китайских компаний. Nissan пока официально не комментирует грядущее «подселение», но деловые СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщали, что ведутся переговоры с Chery и Dongfeng.

Chery сейчас особенно агрессивно наступает на европейский рынок, заваливая его дешёвыми кроссоверами под своими дочерними марками (Jaecoo, Omoda, Lepas, iCaur и др.) и зонтичными брендами типа испанского Ebro и итальянского DR Automobiles. Что именно Chery хочет выпускать в Великобритании, пока неизвестно. Не исключено, что здесь пропишутся модели бренда Freelander, только что запущенного в Китае в рамках совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover.