В Калифорнии штрафы за нарушения роботов-такси будут платить автопроизводители

Власти Калифорнии решили вопрос, кто несет ответственность за нарушения правил дорожного движения, совершенные беспилотными такси. С 1 июля вся ответственность будет лежать на компаниях-производителях, сообщают местные СМИ.

Согласно новому закону, производители должны быть на связи с экстренными службами круглосуточно, отвечать на звонки в течение 30 секунд, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. Так, от них могут потребовать удаленно переместить автомобиль, если тот окажется на пути пожарных или машины скорой помощи. И выполнить этот запрос они должны будут в течение двух минут.

Прежде штраф за нарушение правил дорожного движения можно было выписать только обладателю водительского удостоверения, то есть человеку, который был за рулем. В отсутствие такого не было и виновного, например, в аварии или создании опасной ситуации на дороге. Так, в прошлом году полицейские ничего не могли поделать, когда роботакси проехало на красный свет и развернулось в неположенном месте в городе Сан-Бруно. В минувшем декабре там же произошло масштабное отключение электроэнергии, и несколько роботизированых такси просто встали на оживленных перекрестках, вызвав серьезные пробки. В Санта-Монике в январе автомобиль без водителя сбил ребенка. В апреле в Остине роботакси заблокировало машину скорой помощи, которая ехала на место стрельбы. Таких случаев было множество.

В итоге власти Калифорнии решили устранить пробел в законодательстве.

Теперь правоохранительные органы будут обращаться непосредственно к производителям беспилотных автомобилей для решения проблемы. В случае повторения инцидентов власти могут ввести ограничения на размер автопарка, зоны эксплуатации, скоростные ограничения или допустимые погодные условия, а также могут приостановить действие лицензии компании на осуществление деятельности.