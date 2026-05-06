Model 3 показала, что бывает после 600 000 км: машина изношена, но жива

Электромобиль Tesla Model 3, который проехал более 600 000 километров, демонстрирует удивительную живучесть, несмотря на износ аккумулятора. Владелец машины поделился опытом эксплуатации, отметив, что батарея потеряла значительную часть емкости, но авто остается на ходу. Двигатель и основные системы продолжают работать без серьезных сбоев.

По словам хозяина, реальный запас хода сократился почти на 15% по сравнению с новым состоянием, но этого достаточно для повседневных поездок. Частая быстрая зарядка и агрессивный стиль вождения ускорили деградацию батареи. Тем не менее, силовая установка и трансмиссия не потребовали серьезного ремонта.

Специалисты отмечают, что такой пробег для электромобиля считается исключительно высоким. Обычно аккумуляторы служат около 300–500 тысяч километров, но этот случай показывает потенциал современных технологий.