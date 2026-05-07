JAC E30X готовится составить конкуренцию BYD Atto 1

Китайский автопроизводитель JAC планирует расширить свое присутствие в Австралии за пределы пикапов. Компания намерена ввезти в страну один экземпляр электрического хэтчбека E30X для тестирования спроса.

© JAC

В настоящее время JAC предлагает на австралийском рынке только дизельный пикап T9, а в перспективе планирует начать продажи подключаемого гибрида Hunter. О запуске серийной версии E30X пока официально не объявлено. Управляющий директор JAC Motors Australia Ахмед Махмуд сообщил, что автомобиль должен прибыть примерно через месяц, после чего компания оценит отзывы потенциальных покупателей. Если реакция будет положительной, проект получит дальнейшее развитие. Ожидаемый срок выхода на рынок — 2027 год, уже после обновления текущей модели.

Ключевым фактором станет цена. На данный момент самым доступным электромобилем в Австралии является BYD Atto 1 стоимостью от 23 990 австралийских долларов (около 17 429 долларов США) без учета дорожных расходов. В Китае JAC E30X, известный как Yiwei 3, после снижения цены стоит от 69 900 юаней (примерно 10 261 доллар США). Это почти сопоставимо с китайской ценой BYD Atto 1, что теоретически позволит JAC занять аналогичную бюджетную нишу на австралийском рынке.

Габариты E30X составляют 4025 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1560 мм в высоту при колесной базе 2630 мм, что ставит его между BYD Atto 1 и будущим Geely EX2. В Китае хэтчбек оснащается передним электромотором мощностью 100 кВт и крутящим моментом 175 Нм. Доступны две батареи — на 41 и 51,5 кВт·ч, обеспечивающие запас хода от 405 до 505 км по китайскому циклу CLTC. Эти показатели нельзя напрямую сравнивать с европейским циклом WLTP, так как CLTC обычно демонстрирует более высокие цифры.

Параллельно JAC рассматривает возможность вывода на австралийский рынок внедорожника на базе пикапа T9, способного конкурировать с Ford Everest и Toyota LandCruiser Prado, а также других внедорожников, электрических фургонов и премиальных пассажирских моделей.