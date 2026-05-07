Ford Mustang вошел в топ-3 подержанных авто с самым сильным ростом цен

Неожиданный рост стоимости наблюдается на вторичном рынке культового Ford Mustang: за последний год автомобиль с пробегом подорожал более чем на 2700 долларов. Аналитики связывают это с несколькими факторами, включая сокращение предложения на рынке подержанных машин и сохранение высокого спроса на легендарную модель.

При этом средняя цена на трёхлетний Ford Mustang поставила своеобразный рекорд, превысив показатели годичной давности сразу на несколько тысяч долларов. Эксперты рынка считают, что дальнейшая динамика будет зависеть от уровня инфляции и ситуации с производством новых авто.