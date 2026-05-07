Brembo начала серийный выпуск электронной тормозной системы Sensify

Итальянский производитель тормозных систем Brembo готовится к внедрению инновационной технологии, которая полностью изменит привычное представление о педали тормоза. Компания намерена отказаться от использования тросов между тормозной педалью и механизмами на колёсах.

Новая система By Wire исключает механическую связь, заменяя её полностью электронным управлением. Это позволит объединить все четыре тормоза в единую сеть, реагирующую быстрее и точнее. По заявлению представителей компании, водитель сможет настраивать отклик на нажатие педали через смартфон.

Главное преимущество нового подхода — максимальная чувствительность и бескомпромиссный контроль. Система адаптируется к стилю вождения: например, при резких движениях включается спортивный режим, а в пробках — более плавный. Brembo подчёркивает, что задача их инженеров — сделать так, чтобы автомобиль реагировал на мысленное желание водителя, а не на физическое усилие.

Помимо улучшения обратной связи, новинка значительно упрощает конструкцию автомобиля. Исчезает необходимость в множестве механических деталей: перестаёт требоваться педаль, формирующая давление в гидравлической магистрали, хотя сама педаль остаётся привычной. В гидравлических контурах тоже предстоят изменения — их объединят в один блок.

Технология пока находится на этапе патентования, но компания уже рассматривает её промышленное применение. Brembo намерена предлагать систему не только крупным автопроизводителям, но и нишевым спортивным и коммерческим маркам.