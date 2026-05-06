Для северных регионов России разработали новые дороги

Ученые Тверского государственного политехнического университета (ТвГТУ) разработали инновационное дорожное покрытие, которое в особенности может подойти для северных регионов России, сообщает ТАСС.

Конструкция включает дорожные плиты, уложенные на подготовленное грунтовое основание насыпи. Ключевым элементом являются жестко-упругие полимерные подкладки в виде непрерывных полос из поликарбоната, которые размещаются непосредственно под стыками плит по всей ширине покрытия. Промежутки между подкладками заполняются песком или песчано-гравийной смесью до уровня их поверхности, пояснили в вузе.

В итоге такие дороги должны быть проще в строительстве, а также устойчивее за счет более равномерного распределения нагрузок и снижения деформации основания.

Разработка предназначена для применения в сборно-разборных дорожных покрытиях, включая строительство автомобильных дорог в сложных климатических условиях, в частности, в Арктике, подчеркнули в ТвГТУ. Инновация уже защищена патентом.

