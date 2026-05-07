Нидерландский стартап Sanrivatti бросил вызов Ferrari

Нидерландский стартап Sanrivatti амбициозно заявил о намерении бросить вызов Ferrari на рынке гиперкаров. Компания представила концепт модели, которая, по замыслу создателей, будет отличаться уникальным подходом к конструкции: основное внимание планируют уделить взаимодействию автомобиля с водителем. Как отмечают разработчики, их машина должна стать «продолжением тела» человека, обеспечивая максимальную бионическую интеграцию.

На данный момент Sanrivatti находится на ранней стадии разработки, но уже известно, что гиперкар получит название в честь бренда. В основу ляжет передовая электроника и адаптивные системы управления, которые будут анализировать биометрические показатели пилота. Предполагается, что шасси и силовая установка будут модульными, что позволит настраивать автомобиль под конкретного человека. Однако инженерам ещё предстоит решить множество технических задач, прежде чем проект выйдет на стадию прототипа. Конкуренция с признанными гигантами, такими как Ferrari, потребует от стартапа не только инноваций, но и значительных финансовых вложений.