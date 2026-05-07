Great Wall анонсировал 1200-сильный суперкар

Great Wall представил гибридный спорткар. В рамках Пекинского автосалона концерн Great Wall провёл мероприятие, посвящённое автоспорту. На стенде производителя были представлены спортивные машины для участия в ралли-рейдах, раллийные машины и первый в своей истории спорткар с бензо-электрической силовой установкой, а также анонсировал суперкар. Об этом говорится в поступившем в редакцию Quto.ru сообщении.

Председатель Great Wall Motors Джек Вэй в ходе презентации объявил о возвращении компании в ралли «Дакар», а также о планах принять участие в ведущих мировых соревнованиях: «Монте-Карло» и «Баха 1000».

Среди представленных в рамках моторшоу моделей — внедорожники, которые примут участие в ралли «Такла-Макан», созданный на базе ключевых узлов и агрегатов Tank 300, Tank 500 и Tank 800. При этом модель соответствует всем требованиям и оборудована каркасом безопасности, взрывозащищёнными топливными баками и системой пожаротушения, спортивными сиденьями, набором инструментов для ремонта, оказания первой помощи и связи.

Помимо этого, производитель представил классические раллийные модели и гоночный болид. Последний оснащается двигателем V6 (в перспективе он будет модернизирован до V8).

Также в рамках мероприятия была представлена гоночная архитектура GWM GF (Great Faith, то есть «Великая вера»), которая в перспективе может лечь в основу спорткаров класса GT3, а также первого суперкара марки, мотор которого будет выдавать не менее 1200 л. с.. Её главными особенностями станут карбоновый монокок, среднемоторная компоновка и 4,0-литровый двигатель V8.