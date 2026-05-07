Mansory показала доработанный Rolls-Royce Cullinan

Тюнинг-ателье Mansory представило на выставке Top Marques Monaco новую версию Emperor Signature, созданную на базе обновлённого Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge. Этот проект не является заводской разработкой Rolls-Royce, а представляет собой пакет доработок, включающий агрессивный стайлинг и увеличение мощности. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Mansory

Внешность автомобиля кардинально изменилась: появился широкий кузовной обвес, карбоновые детали, новый капот, переработанный передний бампер с крупными воздухозаборниками, боковые юбки, расширители арок, спойлер, изменённый задний бампер и диффузор. На автомобиль также установлены 24-дюймовые кованые колёса. В интерьере использована тёмная кожа, оранжевые вставки, глянцевые панели, карбон и фирменная символика Mansory.

Двигатель также подвергся модернизации: штатный V12 от Cullinan Black Badge увеличил мощность до 720 л.с. и 1050 Нм крутящего момента (против заводских 600 л.с. и 900 Нм). Разгон до 100 км/ч теперь занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Прирост достигнут использованием блока PowerBox и спортивной выпускной системы — аналогичные цифры ранее указывались для версии Emperor и другими профильными изданиями.

Стоимость пакета пока не объявлена. На рынке встречаются другие Cullinan Series II Black Badge от Mansory с подобным обвесом и 24-дюймовыми дисками, цена которых превышает 1 миллион евро, однако конечная стоимость Emperor Signature зависит от базы, опций и индивидуального заказа. Очевидно одно: Mansory создала один из самых заметных вариантов Cullinan, где главный акцент сделан не только на мощностных характеристиках, но и на экстравагантном внешнем виде.