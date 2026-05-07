Эксперт оценил новые парковочные льготы для многодетных

Эксперт Милешкин оценил новые парковочные льготы для многодетных. В министерстве транспорта России предложили разрешить семьям с четырьмя и более детьми парковать бесплатно на городских стоянках не один, а два автомобиля. В ведомстве отметили, что нововведение должно стимулировать россиян рожать детей. Однако, по мнению редактора журнала «За рулём» Кирилла Милешкина, которое он озвучил в беседе с Quto.ru, мера не несёт никакой реальной поддержки тем, кто в ней нуждается.

«Очередная мера, не несущая никакой массовой и реальной поддержки, зато позволяющая попиариться на актуальной теме семьи. Просто вдумаемся в вводные: семья минимум с четырьмя детьми, имеющая две машины и живущая в большом городе. По-моему, она по определению не бедная. И для неё предлагают ввести "удвоенную" льготу по бесплатной парковке», — рассуждает эксперт.

Он отметил, что предложение напоминает «бесплатные удовольствия для электромобилей», которые в России чаще покупают «отнюдь не в качестве единственной недорогой машины в семью».