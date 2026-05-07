Chevrolet Performance анонсировала новый мощный двигатель

Chevrolet подтвердила свои планы по выпуску нового большого двигателя V8, слухи о котором давно циркулировали в автопромышленности. Представители марки сообщили, что силовой агрегат будет предлагаться как в версиях для легковых спорткаров, так и для пикапов. Новинка призвана заменить атмосферные моторы предыдущего поколения и отвечать современным экологическим нормам, сохраняя при этом высокую производительность. Ожидается, что дебют двигателя состоится в течение ближайших пары лет, однако точные сроки пока не называются.

По информации из источников, близких к компании, новый V8 будет иметь рабочий объём не менее 6,2 литра и получит систему наддува для повышения отдачи. Это позволит двигателю конкурировать с аналогичными агрегатами от Ford и Ram. Энтузиасты марки полны энтузиазма в преддверии выпуска мотора. Однако инсайдеры отмечают, что из-за ужесточения экологических стандартов мощность может быть немного снижена по сравнению с предшественниками.

Первыми автомобилями, которые получат новый двигатель, станут Corvette следующего поколения и полноразмерные пикапы Silverado. В дальнейшем линейка расширится за счёт внедорожников Tahoe и Suburban. Точные характеристики и даты презентации будут раскрыты позднее, когда инженеры завершат финальные испытания.