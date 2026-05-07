Tesla отзывает 173 Cybertruck из-за риска отделения колес

Компания Tesla объявила о сервисной кампании для 173 заднеприводных пикапов Cybertruck с базовыми 18-дюймовыми колесами. Причина — риск отсоединения колеса во время движения из-за трещин в тормозных дисках. Аварий или пострадавших нет, но зафиксированы три гарантийных обращения по этой проблеме.

Tesla объявила об отзыве 173 пикапов Cybertruck в версии RWD (с задним приводом). Под кампанию попадают только автомобили с базовыми 18-дюймовыми колесами — машины с опциональными 20-дюймовыми дисками дефект не затронул. Отзыв распространяется на экземпляры, сошедшие с конвейера в период с 21 марта 2024 года по 25 ноября 2025 года.

Проблема кроется в тормозных дисках. Из-за нагрузок на неровностях и при поворотах вокруг отверстий под колёсные шпильки могут появляться микротрещины. Если трещины прогрессируют, шпилька способна полностью отделиться от ступицы, и колесо потеряет крепление. Инженеры Tesla впервые заметили трещины ещё в августе 2025 года на предсерийных испытаниях — тогда сами шпильки оставались целыми. Однако дальнейшее расследование показало, что угроза гораздо серьёзнее: дефектные тормозные диски могли устанавливать не только на заводе, но и в сервисных центрах при замене тормозов.

В Tesla подчёркивают, что не зафиксировано ни одной аварии или травмы, связанной с этой неисправностью, но есть три гарантийных обращения от владельцев. Уведомления владельцам начнут рассылать после 20 июня. В сервисных центрах бесплатно заменят передние и задние тормозные диски, ступицы и колёсные гайки на усиленные, более долговечные компоненты.

Стоит отметить, что RWD-версия Cybertruck с 18-дюймовыми колёсами выпускалась всего ничего — производство стартовало 28 августа 2025 года и завершилось 5 ноября того же года из-за крайне низкого спроса. Цифра в 173 отзываемых автомобиля, по сути, раскрывает реальный объём продаж этой бюджетной модификации.

