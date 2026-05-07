Cadillac возвращается в Египет спустя десятилетия

General Motors в рамках празднования столетия своего подразделения в Африке и на Ближнем Востоке объявила о возвращении бренда Cadillac на египетский рынок после многолетнего перерыва. Первой моделью станет электрический кроссовер Cadillac Lyriq, что отражает стратегию компании, делавшей ставку на Chevrolet в регионе.32cars.ru

Вместе с запуском Lyriq в Египте появится система Super Cruise — продвинутый автопилот, позволяющий убирать руки с руля на подходящих участках дорог. GM подтвердила, что эта функция станет стандартной для всех Cadillac в регионе. Президент и управляющий директор GM Africa and Middle East Хорхе Плата отметил, что компания стремится познакомить водителей стран Персидского залива с передовыми технологиями, а само возвращение бренда в Египет — лишь часть глобальной экспансии Cadillac.

На данный момент марка представлена в Северной Америке, Китае, на Ближнем Востоке, в Японии, Корее, Океании и ряде европейских стран. Кроме того, Cadillac готовится к выходу на рынки Бразилии и других стран Южной Америки. Для египетских покупателей это не просто восстановление исторической преемственности, а новый формат премиального автомобиля с электрическим приводом и высокотехнологичными цифровыми ассистентами.

Вопрос о том, какие модификации Lyriq будут доступны в Египте и какова будет цена, пока остаётся открытым, но очевидно, что ставка делается на конкурентоспособность среди премиум-сегмента.