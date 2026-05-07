Компания Jaguar объявит серийное название модели Type 00 12 мая

Британский автопроизводитель Jaguar объявит официальное название своего нового электрического гран-турера 12 мая 2026 года. Ранее модель фигурировала под кодовым обозначением X900 и именем концепта Type 00, который был представлен публике в декабре 2024 года. Серийная версия получит иное имя, отличное от концептуального. Производство автомобиля знаменует для Jaguar полный перезапуск: новый дизайн, силовая установка и позиционирование бренда.

Электрический GT базируется на новой платформе Jaguar Electric Architecture и представляет собой низкий четырёхместный купе. Его полноценная премьера запланирована на сентябрь 2026 года, а первые поставки клиентам начнутся в начале 2027-го. Ранее ходили слухи о переносе дебюта на более поздний срок, но компания стремится соблюсти график. Силовая установка включает три электромотора: один на передней оси и два сзади, суммарная мощность достигает около 1014 лошадиных сил. Ёмкость батареи — примерно 120 кВт·ч, что обеспечивает запас хода более 640 километров.

Автомобиль будет оснащён пневмоподвеской с двухкамерными баллонами, адаптивными амортизаторами и 23-дюймовыми колёсами, входящими в стандартное оснащение. Концепт Type 00, хотя и вызвал споры, стал ключевым для демонстрации нового визуального языка Jaguar после ребрендинга. Серийная модель должна открыть электрическую линейку марки, однако ранее указанные сроки неоднократно корректировались, поэтому к датам проекта стоит относиться с осторожностью.