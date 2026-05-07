В России предложили выделить маленькие электромобили в отдельный класс

В России рассматривается возможность создания нового класса транспортных средств с облегчёнными требованиями для недорогих электромобилей. Инициативу продвигает Ассоциация развития электромобильного транспорта, предлагая законодательно закрепить понятие «маленькие электромобили» — транспортные средства, стоимостью до 2 миллионов рублей, с мощностью до 20 кВт и массой не более 600 килограммов, способные развивать скорость до 90 км/ч. По мнению ассоциации, такие машины могли бы производиться на российских заводах из отечественных компонентов, что снизит их цену и упростит процесс локализации. Как ожидается, это сделает электромобили доступнее для широкого круга потребителей. Указывается, что текущие нормы не предусматривают специальной категории для подобных машин, и их приравнивание к полноценным электромобилям повышает требования. Проект планируется направить премьер-министру Михаилу Мишустину.

Если инициатива будет одобрена, для владельцев маленьких электромобилей могут быть введены дополнительные преимущества — например, возможность езды без водительских прав категории «B». Для управления таким транспортным средством предлагается достаточно иметь права на скутер или мотоцикл (категория «M»). Планируется также разрешить использовать выделенные полосы для общественного транспорта. Эксперты отмечают, что подобное регулирование опирается на опыт Китая и Юго-Восточной Азии, где аналогичные машины уже популярны. Предполагается, что новые правила потребуют корректировок в технических регламентах и вопросах сертификации.

По данным ведомства, текущая версия инициативы была подготовлена в мае 2025 года и направлена на согласование в заинтересованные министерства, регулирующие автомобильную промышленность и транспорт.