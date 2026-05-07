Первая платная дорога появится в Ярославской области

Госкомпания Росавтодор планирует построить параллельно трассе М-8 "Холмогоры" 31 километр дороги от Владимирской области до Переславля-Залесского и в обход поселка Петровское. Пуск трассы в эксплуатацию намечен на 2029 год. Новый дублер федеральной автодороги будет работать на платной основе.

© Российская Газета

Информация об этом опубликована в программе компании на 2026-2030 годы, утвержденной распоряжением правительства России. В документе говорится о строительстве дороги и устройстве пунктов взимания платы на участке от 115-го до 135-го километра трассы М-8 "Холмогоры", а также разработке проектно-сметной документации и строительстве обхода поселка Петровское.

На территории Ярославской области эти участки станут первыми платными дорогами. В региональном правительстве отмечают, что их создание позволит водителям заметно сократить время в пути: новый маршрут даст возможность миновать узкие места и населенные пункты, где действуют ограничения скоростного режима.

Проектно-сметная документация для строительства платного дублера М-8 уже разработана, требуется только провести ее актуализацию. После завершения корректировки будет объявлен конкурс на выбор подрядчика для проведения строительно-монтажных работ. Что касается второго объекта (обхода поселка Петровское), то госкомпания "Автодор" занимается сейчас подготовкой технического задания на разработку проектной документации, соответствующий конкурс состоится летом.

В программе Росавтодора указано, что строительство позволит создать транзитный коридор, минуя существующую улично-дорожную сеть населенных пунктов Новинцы, Новое, Глебовское, Щелканка, от 115-го километра автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" до 5-го километра объездной дороги Переславля-Залесского, а также поселка Петровское.

Предположительно, строительство потребует 40,3 миллиарда рублей. 34,7 миллиарда рублей из них выделит федеральный бюджет, еще 5,6 миллиарда вложит сама компания. Строительство запланировано на 2028 год, начало эксплуатации новой дороги - в 2029 году.

Региональное правительство обещает, что в перспективе вся дорога от Ярославля в сторону Москвы будет четырехполосной - по две полосы в каждом направлении. Это сделает поездки безопаснее, комфортнее и быстрее, а также даст заметный импульс развитию туризма и экономики области.

Сейчас в Ярославской области идет капитальный ремонт шести километров федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" на участке, проходящем вдоль западного берега озера Неро около Ростова Великого. Подрядчик, компания "ВАД", должен расширить проезжую часть до четырех полос, модернизировать инженерные коммуникации и заменить водопропускные трубы.

После завершения работ в селах Львы и Песочное появятся тротуары, пешеходные дорожки, современное освещение и новые автобусные павильоны. Расчетная скорость движения на этом участке вырастет до 120 километров в час. Кроме того, для защиты от диких животных вдоль трассы установят более пяти километров ограждающей сетки. Сдать объект планируется к ноябрю 2027 года.

Также в этом году начнется проектирование расширения трассы Р-132 "Золотое кольцо" на участке от аэропорта Туношна до Ярославля. В будущем есть планы расширить всю эту дорогу от Ярославля до Костромы.