Что показал Foton перед автосалоном в Пекине

Всегда с большим интересом относился к автомобильным компаниям, основным направлением которых является коммерческий транспорт и которые при этом создают еще и легковые авто. Дело в том, что в мир легковушек начинают попадать технологии профессионального коммерческого транспорта.

Впрочем, возникает вопрос, откуда это желание внедриться в нишу легкового транспорта. И так сильно перенасыщенную огромным количеством автопроизводителей. Для этого необходимо оглянуться в историю бренда Foton, который начал свой путь в окрестностях Пекина 30 лет назад. В августе 1996 года путем слияния нескольких мелких корпораций была организована китайская государственная автомобильная компания Beiqi Foton Motor. Это была часть национального проекта по обеспечению народного хозяйства Китая отечественной спецтехникой.

Для доступа к передовым технологиям в 2003 году компания подписала договор о стратегическом партнерстве с Daimler. В 2007 году было создано совместное предприятие с Cummins по производству дизельных двигателей в Китае Foton Cummins Engine Co., Ltd. Развитие продолжалось и в 2012 году, когда было организовано СП с Daimler, а в 2017 году еще и с немецким производителем автокомплектующих ZF.

Что же сейчас входит в состав Foton? Флагманским активом стал завод двигателей Beijing Foton Cummins Engine (BFCE), расположенный в Пекине. Он был запущен в 2008 году и является центральным звеном в производственной цепочке. Завод способен собирать более 520 000 дизельных двигателей в год. Линейка выпускаемых моторов имеет диапазон рабочих объемов от 2,5 до 15 литров. А сфера их применения захватывает не только транспортные средства. Также в Пекине базируются завод автобусов Foton. Суммарные мощности оцениваются более чем в 20 тысяч машин в год, что довольно много.

Завод тяжелых грузовых автомобилей Foton Auman с производственной мощностью 78 000 единиц выпускает седельные тягачи и шасси под различные типы транспортно-строительных операций. При этом автоматизация рабочих процессов на конвейерных линиях достигает 85%, на отдельных участках - свыше 95%. Хотя для современного Китая это и не особо выдающиеся показатели.

С 2026 года предприятие приступило к выпуску грузовых автомобилей нового поколения платформы А6. Эта линейка получила название Galaxus и включает в себя Galaxus D3 - шасси полной массой 18 тонн, Galaxus C5 - тяжелое строительное шасси с колесными формулами 6х4 и 8х4, Galaxus R7 и R9 - седельные тягачи с повышенным комфортом и производительностью и новой конфигурацией кабины и силовой линии.

В городе Вэйфан расположен еще один производственный кластер компании - завод фургонов и пикапов Shandong Multifunction Plant / MPV Global Center. И именно на этом предприятии выпускаются уже знакомые отечественному потребителю пикапы Tunland. Кроме них там собираются легкие коммерческие фургоны. Причем и на альтернативных источниках энергии. И уже тем более неожиданно, когда гибридные силовые установки начинают устанавливаться на пикапы, которые в глазах даже современного и экологически продвинутого пользователя по-прежнему довольно естественно воспринимаются именно с дизельным мотором.

Однако пикап Foton Tunland V9 PHEV разрушает этот стереотип. По крайней мере я был сильно удивлен. 2-литровый турбомотор заряжает небольшую батарею емкостью 32.8 кВт/ч которая, в свою очередь, питает два электромотора, расположенных на передней и задней осях соответственно, обеспечивая большому автомобилю отличную по меркам пикапов динамику ускорения и замедления. Запас хода на одной зарядке/заправке составляет 1000 км. А расход топлива в комбинированном цикле WLTC - 2 литра на 100 км.

А внутри автомобиль уже очень сильно напоминает современный премиальный кроссовер - продвинутая информационно-развлекательная система, опции комфорта, ассистенты активной безопасности. И при этом пикап сохраняет все традиционные "приятности" профессионального авто с его возможностью двигаться в любых условиях и по любым покрытиям.

Впрочем, Foton удивил не только своими экспериментами в области легковой мобильности. Бренд успешно внедрил и эксплуатирует технологию водородных топливных элементов.

И по Пекину активно перемещаются маршрутные автобусы, которые производят электроэнергию из самого распространенного и экологически чистого вещества во вселенной. Увидим ли мы подобную технику у себя, покажет время. Но, насколько я знаю, с водородом у нас проблем нет. А значит, что потенциально такие авто вполне могут занять свою нишу на довольно неблагоприятном для пришельцев российском авторынке.