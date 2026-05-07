Tesla подтвердила выпуск нового Roadster

Компания Tesla вновь привлекла внимание автолюбителей, объявив о возвращении своего спорткара Roadster. Электромобиль, который изначально был представлен ещё в 2017 году, наконец-то получит серийное производство. Ожидается, что новинка сможет похвастаться не только впечатляющей динамикой, но и уникальными техническими характеристиками.

© Tesla

speedme.ru

Сообщается, что Roadster сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды, а его максимальная скорость превысит 400 км/ч. Запас хода составит около 1000 километров благодаря новым аккумуляторным технологиям. Эти показатели делают его одним из самых быстрых и дальнобойных электрокаров на рынке, что подтверждает стремление Tesla к технологическому лидерству.

Первый тираж новинки, который запланирован на 2025 год, будет ограничен. Цена на автомобиль пока не объявлена, но ранее компания упоминала, что он будет стоить около 200 000 долларов. Однако, учитывая инфляцию и рост стоимости комплектующих, финальная цена может быть скорректирована.

Сам Илон Маск подчеркнул, что автомобиль станет не просто очередной моделью, а настоящей революцией в мире электромобилей. Он обещает, что Roadster предложит уникальное сочетание скорости, дальности и инновационного дизайна. Между тем, фанаты марки уже активно обсуждают новость в соцсетях, строя прогнозы и выражая нетерпение.