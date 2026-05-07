Как шины влияют на запас хода BMW iX3

Запас хода электрического кроссовера BMW iX3 может существенно различаться в зависимости от выбранных шин, согласно заявленным характеристикам. При установке 20-дюймовых летних шин, предлагаемых в качестве бесплатной опции, автомобиль способен проехать до 434 миль.

© BMW

В то же время стандартное оснащение включает 20-дюймовые всесезонные шины, с которыми запас хода снижается до 383 миль. Вероятно, большинство покупателей выберут именно их, и в спецификации будет указано меньшее значение.

С переходом на 21-дюймовые диски разница между типами резины практически исчезает. Летние покрышки такого размера обеспечивают 398 миль, а всесезонные — 399 миль, что можно считать погрешностью теста. Установка 22-дюймовых летних шин сокращает запас хода до 392 миль, что всё равно превышает показатель стандартных 20-дюймовых всесезонных шин. Тем не менее реальные цифры в условиях трассы или зимой могут отличаться, так как оценки Агентства по охране окружающей среды США обычно оптимистичны. При этом даже базовые 383 мили на всесезонной резине превосходят показатели всех других электромобилей BMW в США.