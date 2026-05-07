В России можно купить Volkswagen T-Cross от 1 400 000 рублей

Недорогие европейские кроссоверы пользуются спросом у россиян, несмотря на изобилие китайских автомобилей. Один из таких SUV - Volkswagen T-Cross. Дилеры и компании продают эти машины как в наличии, так и под заказ по цене от 1 400 000 рублей.

За эту сумму продавец из Владивостока предлагает к поставке кроссовер с китайского рынка, выпущенный на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. В отличие от европейского варианта, версия из Китая имеет удлиненную на 100 мм колесную базу и "растянутый" до 4218 мм кузов. Машина представлена в версии Comfort с двухцветной окраской кузова. В ее состав в числе прочего входят отделанный трехцветной экокожей салон (бежево-черный с красными акцентами), панорамная крыша, цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и многое другое.

Еще один китайский T-Cross предлагают привезти за 1,819 млн рублей. У такой машины нет климат-контроля, только обычный кондиционер. Мультируль пластиковый, а из опций - только камера заднего вида.

Под капотом всех "китайских" экземпляров стоит 1,5-литровый 110-сильный "атмосферник" семейства ЕА211, в качестве трансмиссии здесь представлен классический шестиступенчатый "автомат" Aisin.

Кроме того, по данным "Автоновостей дня", еще одна частная фирма предлагает привезти праворульный кроссовер T-Cross с японского рынка, который доступен для заказа за 1 750 000 рублей. Конкретно этот экземпляр оснащен 1,0-литровым 116-сильным турбомотором и семиступенчатым "роботом", а в его комплектации среди прочего есть светодиодные ДХО, комбинированная отделка сидений, цифровая "приборка", мультимедиа с тачскрином, мультируль, камера заднего вида и двухзонный климат-контроль.

