Новый Ford Transit Custom уже на подходе: что изменилось?

Новый Ford Transit Custom, переработанный с учётом современных требований уверенно наращивает свою долю в сегменте коммерческого транспорта. Модель последнего поколения получила полностью обновлённый дизайн, улучшенные технические характеристики и широкий набор электронных ассистентов. Основной упор сделан на экономичность и экологичность: силовая гамма состоит из дизельных, гибридных и электрических модификаций. По предварительным данным, продажи стартуют уже в ближайшие недели на ключевых европейских рынках. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Производитель делает акцент на вместительность и комфорт рабочего места водителя, что стало возможным за счёт увеличенной колёсной базы и новой компоновки салона. Грузовая платформа получила усиленные элементы кузова, а листовые рессоры уступили место современным винтовым пружинам — это позитивно сказалось на плавности хода и управляемости.

Под капотом ожидаются два дизеля объёмом 2,0 литра мощностью от 130 до 185 л.с., а также гибридная установка, позволяющая проезжать до 30 миль на электрической тяге. Полноприводные версии будут доступны только на трёх топовых уровнях отделки, включая высокую секцию крыши в микроавтобусном исполнении.