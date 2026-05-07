General Motors полностью пересматривает назначение своего завода в Орионе, штат Мичиган, который изначально строился как площадка для выпуска электромобилей. Теперь компания уведомила поставщиков о планах выпускать здесь бензиновые версии пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также внедорожники Cadillac Escalade и Escalade ESV.

Проектная мощность предприятия позволит нарастить выпуск до 190 тысяч машин в год — это примерно две трети от его полной загрузки. Такая смена курса стала неожиданностью, ведь ранее Orion позиционировался как флагманский хаб для электрокаров GM.

К пересмотру стратегии привели сразу несколько факторов: спрос на электрические модели оказался ниже прогнозов, затраты выросли из-за тарифов, а федеральные требования по выбросам стали мягче. В результате концерн решил временно вернуться к классическим двигателям внутреннего сгорания.

По данным источников, GM уже обсуждает с поставщиками возможность внедрения гибридных силовых установок, однако окончательное решение по этому вопросу пока не озвучено.