Названы конкуренты новых автомобилей Volga

Как выяснило агентство «Автостат», новым седанам и кроссоверам Volga предстоит непростая борьба с китайскими брендами, а также с некоторыми моделями Toyota.

Мнениями с «Автостатом» поделились основатель внешней пресс-службы «Механика» Александр Ковалев, директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов и шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

У бизнес-седана Volga C50 основными конкурентами названы Chery Arrizo 8, «Москвич 6», FAW Bestune B70, Dongfeng Aeolus Shine Max, а также параллельно импортируемый Toyota Camry и все седаны, которые покупают как статусный, но рациональный автомобиль бизнес-класса.

Для кроссовера Volga K40 круг соперников включает Geely Atlas, Haval F7, Chery Tiggo 7L и часть более оснащённых среднеразмерных кроссоверов.

Более крупному внедорожнику Volga K50, который попадёт в сегмент от 4 млн рублей и выше, придётся конкурировать с Geely Monjaro, GAC GS8, Chery Tiggo 9, Tenet T8, Jaecoo J8, Exeed RX, Changan UNI-K и KGM Torres.

