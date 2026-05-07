Для GMC Acadia Denali добавят Super Cruise в стандартный набор

В 2027 модельном году GMC Acadia получил ряд небольших обновлений, среди которых выделяется включение системы помощи водителю Super Cruise в стандартное оснащение одной из версий. Производитель добавил несколько новых цветов кузова, но ключевым изменением стала интеграция этого ассистента в комплектацию Denali. Теперь покупателям не придётся доплачивать за Super Cruise, хотя в 2026 году эта опция была доступна за дополнительную плату, варьировавшуюся от 3015 до 3670 долларов в зависимости от версии.

Пакет Super Cruise, ранее предлагавшийся для комплектаций Elevation, AT4 и Denali, теперь станет стандартным для Denali, а также входит в базовый набор топ-версии Denali Ultimate. Для других модификаций он по-прежнему доступен в качестве опции. В состав пакета входят три основные функции: система помощи водителю Super Cruise от General Motors, улучшенный ассистент парковки и система контроля внимания водителя. Такое решение позволяет сделать передовые технологии более доступными без дополнительных затрат со стороны владельцев автомобиля.