С салоном-гостиной: Lexus представил совершенно новый кроссовер TZ

Lexus TZ длиной 5100 мм является премиальной версией нового поколения Toyota Highlander. При этом машины отличаются внешностью, салонами и силовыми установками: в частности, TZ получил оригинальное оформление передней части кузова, а также сенсорный пульт управления микроклиматом.

Как уточняет пресс-служба марки Lexus, шестиместный салон новинки представляет собой «остиную». Чтобы создать уютную атмосферу, авторы интерьера применили расслабляющую подсветку, спокойные дизайнерские решения и максимально удобные кресла.

Lexuz TZ оснастили двухмоторной установкой отдачей 408 л.с., где электрические двигатели запитаны от тягового аккумулятора ёмкостью 96 кВт⋅ч. Запас хода по циклу WLTC составляет 530 км, а зарядить батарею от 150-киловаттной станции (с 10% до 80%) можно за 35 минут.

Обещано, что модель удивит непревзойдённым уровнем тишины, а также богатым набором опций. В списке дополнительного оборудования заявлены полноуправляемое шасси, панорамная крыша и многое другое, включая колёса диаметром 22 дюйма.

