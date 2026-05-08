В Нижегородской области выявили самые опасные трассы региона

В Нижегородской области составили рейтинг самых опасных трасс: региональное управление ГИБДД проанализировало аварийность на дорогах региона за первый квартал 2026 года. Лидером антирейтинга стала трасса М-7, сообщает Pravda-nn.ru.

На М-7 зафиксировали 27 ДТП, в которых погибли пять человек, получили травмы 26 человек. Главная причина аварий - выезд на встречную полосу: именно он привел к трем из четырех смертельных аварий на этом участке.

Среди других опасных дорог региона - трасса "Нижний Новгород - Кстово", М-12 "Восток", маршрут "Ряжск - Касимов - Муром" и другие популярные у водителей направления.

Например, на трассе М-12 в феврале за один день случилось сразу два ДТП: в первом случае женщина не справилась с управлением и врезалась в сугроб. Погибла 71-летняя пассажирка. Во втором ДТП водитель наехал на ограждение и трактор: в больницу попали три человека, включая младенца.

Также на трассе Р-159 "Нижний Новгород - Шахунья - Киров" около деревни Жуково столкнулись две машины: два человека погибли, еще трое получили травмы.

В начале прошлого года на трассе М-7 "Волга" водитель легковушки выскочил на встречку, столкнулся с другим авто, которое затем влетело в грузовик. В результате погибли четыре человека. На этой же трассе осенью прошлого года фура выехала на встречную полосу и врезалась в "Газель", водитель которой погиб на месте.

В Пильнинском округе на трассе М-12 произошло столкновение двух легковушек: молодой водитель на полном ходу врезался в Mercedes и погиб. Страшная авария на этой же трассе произошла совсем рядом: девушка без прав управляла иномаркой, у которой на ходу отлетело колесо, и машина врезалась в ограждение. Другой водитель остановился помочь, и следом произошло ДТП: водитель третьей легковушки не заметил остановившихся машин, врезался в них, и авто перевернулось. В результате погибли два человека, еще шестеро попали в больницу.

Всего за первые три месяца 2026 года в Нижегородской области зарегистрировано 760 ДТП - на 5,2% меньше, чем год назад (802 аварии). Также число пострадавших снизилось с 1070 до 993 человек, а количество погибших сократилось на 42%, до 40 человек (в прошлом году погибли 60 жителей региона).

Чаще всего происходят столкновения (388 случаев, 28 погибших), наезды на пешеходов (215 ДТП, шесть погибших) и наезды на препятствия (35 аварий, трое погибших). Основные причины при этом не меняются - превышение скорости, несоблюдение дистанции, нарушения при маневрах и проезде перекрестков. А также выезд на встречную полосу, преимущественно на узких дорогах с одной полосой в каждом направлении.

Чтобы снизить число таких аварий, стоит оборудовать дороги барьерными ограждениями по оси проезжей части - это полностью исключает возможность контакта встречных транспортных средств, отмечают в пресс-службе полицейского Главка. Кроме того, на опасных участках предлагают установить "шумовые полосы", сигнальные столбики, металлические ограждения на обочинах, разворотные петли и светофоры на нерегулируемых перекрестках. Эффективны и системы фото- и видеофиксации: их по закону размещают там, где за год зафиксировано много аварий с тяжелыми последствиями.

Важную роль играет и соблюдение базовых правил безопасности: половина погибших в авариях в этом квартале могли бы выжить, если бы были пристегнуты. Госавтоинспекция также обращает внимание на проблему засыпания за рулем и напоминает о необходимости быть внимательными на дороге - особенно с наступлением тепла, когда растет число ДТП с участием мотоциклистов и пользователей самокатов.