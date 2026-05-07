Электроседан Geely e9 заряжается до 70% за 5 минут — премьера 9 мая

Бренд Linghui, принадлежащий китайской компании Geely, готовит к выпуску крупный электрический седан e9, премьера которого запланирована на 9 мая. Главной технической изюминкой модели стала система быстрой зарядки, разработанная BYD: например, пополнить запас хода с 10% до 70% обещают всего за пять минут, а до 97% — за девять минут. При этом даже в сильный мороз до минус 30 градусов процедура займет лишь на три минуты дольше нормы, что особенно ценно для коммерческого транспорта. Об этом пишет портал Tarantas.news.

Электромобиль имеет габариты, близкие к бизнес-седанам: длина 4 995 мм, ширина 1 910 мм, высота 1 495 мм, колесная база 2 920 мм. Такой просторный кузов явно рассчитан на комфорт задних пассажиров и интенсивную ежедневную эксплуатацию. Дизайн машины выполнен в узнаваемом стиле BYD Dragon Face, что помогает избежать экспериментов с внешностью, нацеленной на консервативных заказчиков.

Основную аудиторию новинки в компании видят в таксопарках, корпоративных автопарках и госструктурах. Автомобиль оснащается передним электромотором и литий-железо-фосфатной батареей BYD второго поколения. Подобные модели, по заявлению производителя, помогут водителям меньше времени тратить на зарядку и больше — на работу, что имеет решающее значение для обслуживания городских маршрутов.

Китайская марка намерена выпускать по одной новинке в месяц: помимо уже известных e5 и e7, совсем скоро в этом ряду появится e9, а также готовится к регистрации M9. Все эти модели, вероятно, будут предложены в первую очередь организациям, серьёзно подходящим к обновлению своего транспортного парка на электрическую тягу.