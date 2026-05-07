Android Auto скоро получит интернет-браузер: давно ожидаемая функция

В автомобильную платформу Android Auto вскоре добавит поддержку интернет-браузера, что ранее было одной из самых востребованных опций среди водителей и пассажиров. Ожидается, что нововведение позволит просматривать веб-страницы прямо на экране автомобиля, упрощая доступ к информации в пути.

© Android Auto

speedme.ru

Разработчики Google работают над интеграцией браузера, который будет оптимизирован для использования во время движения. Эта функция может появиться в одном из будущих обновлений системы. Пока точные сроки внедрения не раскрываются, но известно, что интерфейс будет максимально адаптирован для безопасного использования за рулём. По задумке создателей, браузер будет поддерживать основные веб-стандарты и позволит открывать сайты как по ссылкам, так и через ввод адреса. Некоторые эксперты отмечают, что нововведение сделает Android Auto более универсальным инструментом, конкурирующим с аналогичными решениями от других производителей.