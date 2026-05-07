BMW демпингует: электрический iX3 оказался дешевле бензинового аналога

BMW сделала так, чтобы электрический iX3 стоил дешевле бензинового X3. Компания BMW North America открывает продажи нового электрического кроссовера iX3. При этом аккумуляторная новинка оказалась существенно дешевле, чем классический X3, оборудованный двигателем внутреннего сгорания.

© Motor.ru

Новый кроссовер BMW iX3 50 xDrive на рынке США стоит 62 850 долларов (4,7 млн рублей), включая плату за доставку в размере 1350 долларов. Для сравнения, бензиновый BMW X3 M50 xDrive предлагается дилерами за 67 850 долларов (5,1 млн рублей).

Аккумуляторная модель развивает 463 л.с. мощности и 645 Нм крутящего момента, а показатели топливной модификации составляют 393 л.с. и 580 Нм. При этом 6-цилиндровый BMW разгоняется до 97 км/ч немного быстрее (4,4 секунды), чем электромобиль.

Такая ценовая политика призвана привлечь американских водителей, которые в последнее время потеряли интерес к электромобилям из-за того, что администрация Дональда Трампа отменила федеральную программу налоговых льгот в размере 7500 долларов.