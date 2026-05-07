Lamborghini перешла на гибриды

Итальянский бренд Lamborghini отчитался о рекордных для себя первых трех месяцах 2026 года, несмотря на общую нестабильность на рынке премиальных авто. За январь–март компания реализовала 2620 экземпляров, причем вся гамма теперь состоит исключительно из гибридных моделей. Впервые квартальный результат охватывает сразу три подключаемых гибрида: основной объем обеспечивает кроссовер Urus SE, за ним следует новый Temerario с V8 и тремя электромоторами, а венчает линейку флагманский Revuelto — единственный в ряду с атмосферным V12.

География поставок показывает высокий спрос в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — 1398 машин, еще 711 отгружено в Америку и 511 — в Азиатско-Тихоокеанский регион. Для производителя столь дорогих автомобилей квартальная отчетность демонстрирует, что покупатели перестали опасаться гибридизации: теперь машины продаются не только за звук и динамику двигателя, но и за эксклюзивность и дефицит.

Финансовые показатели подтверждают успех: выручка составила 863 млн евро, операционная прибыль — 200 млн евро, а маржа достигла 23,1%. Однако компания отмечает давление американских пошлин и валютных колебаний. К тому же 2025 год стал переходным из-за замены Huracan на Temerario.

Самое примечательное — не объем продаж, а очередь. Модели Temerario и Urus SE фактически раскуплены до конца года, а за Revuelto нужно ждать более года, поэтому выпуск родстера откладывается. Уже замечены прототипы более агрессивной версии Revuelto SV с иной аэродинамикой и фиксированным антикрылом — максимальная скорость должна снизиться, но прижимная сила вырастет.

Таким образом, переход на гибриды не только не отпугнул клиентов, но и увеличил дефицит, став серьезным вызовом для конкурентов: даже электрификация не смогла разрушить магию марки.