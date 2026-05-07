Toyota Corolla Cross превратили в машину для выходных у моря

Серийный кроссовер Toyota Corolla Cross получил версию для любителей пляжного отдыха — ателье Da Vinci южнокорейской тюнинговой команды Revzone инсталлировало в эту модель набор визуальных доработок, создающих образ автомобиля для пляжного отдыха. Проект получил название Ocean Liberty и предусматривает модификацию кузова, салона и технической начинки, включая установку динамиков на место сидений и появление на багажнике досок для серфинга.

Разработчики не уточнили мощность мотора «Тойоты» в версии Ocean Liberty, но оставили навигацию в мультимедиа, климат-контроль, светодиодную оптику и передний привод, при этом отдельные накладки преобразились в дополнительное освещение. Стоимость комплекта и сроки его выхода в продажу пока не названы, хотя на рынке подобные автомобили могут появиться уже в ближайшее время.